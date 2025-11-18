Комплекты тактической связи передали участникам СВО из Подольска

Замглавы Подольска Ольга Шашкова и представитель Ассоциации ветеранов СВО Артем Падалка передали в зону специальной военной операции партию оборудования.

Так, военнослужащим отправили комплекты тактической связи, ретрансляторы, мобильные терминалы и необходимые комплектующие. В ближайшее время груз доставят в военную часть ПВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что центр подготовки контрактников будет открыт для посетителей по выходным.