Комплекты тактической связи передали участникам СВО из Подольска
Власти Подольска передали участникам СВО партию оборудования
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Замглавы Подольска Ольга Шашкова и представитель Ассоциации ветеранов СВО Артем Падалка передали в зону специальной военной операции партию оборудования.
Так, военнослужащим отправили комплекты тактической связи, ретрансляторы, мобильные терминалы и необходимые комплектующие. В ближайшее время груз доставят в военную часть ПВО.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что центр подготовки контрактников будет открыт для посетителей по выходным.