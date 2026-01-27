Кондитерская фабрика расширит производство в Егорьевске

Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске построит новый производственный корпус, чтобы расширить производство, в реализацию проекта вложат 2 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Кондитерская фабрика "Победа" работает более 25 лет. За это время она стала одной из крупнейших кондитерских компаний страны. Сегодня "Победа" реализует новый инвестпроект, в рамках которого строит производственный корпус площадью 20 тыс. кв. м, который будет включать в себя производственные цеха и роботизированный склад», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, после реализации проекта компания увеличит производственные мощности на 30%. Это позволит ей выпускать дополнительно 15 тыс. тонн шоколадной продукции ежегодно. После запуска комплекса в округе создадут 200 новых рабочих мест. Генеральный директор и сооснователь ООО «Кондитерская фабрика „Победа“ Ольга Муравьева уточнила, что сейчас на фабрике работают более 1,2 тыс. сотрудников. Там выпускают шоколад, шоколадные конфеты, трюфели, мармелад, а также продукцию без сахара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.