Кондитерская фабрика в Егорьевске запустила новую линию по производству конфет

Кондитерская фабрика «Машины сладости», расположенная в Егорьевске, запустила новую линию по производству конфет. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В планах предприятия — построить еще один производственный корпус, чтобы нарастить объемы производства. Проект реализуют на соседнем участке земли площадью в 28 гектаров, который компания получила по программе «Земля за 1 рубль».

Завершить строительство объекта планируется в четвертом квартале следующего года. В реализацию проекта вложили свыше 180 миллионов рублей.

Полностью ввести производственный комплекс компания намерена в течение пяти лет. Общий объем инвестиций составляет более пяти миллиардов рублей. Мощность предприятия в год составит свыше 300 тысяч тонн кондитерских изделий, 100 тысяч тонн мороженого и около семи тысяч тонн газировки.