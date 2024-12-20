Конькобежцы из Подмосковья стали чемпионами России

Конькобежцы из Подмосковья вошли в число победителей второго дня чемпионата России, который проходит в Коломне. Как сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области, представители региона завоевали четыре медали.

Так, Михаил Казелин получил золото по итогам мужских соревнований на тысячу метров. Елена Еранина завоевала бронзу в личных стартах среди женщин на такой же дистанции.

Даниил Алдошкин, Даниил Чмутов и Максим Шарапов были признаны чемпионами в мужской командной гонке на восемь кругов, а трио Елены Ераниной, Ирины Кузнецовой и Анастасии Семеновой получило серебряную медаль в командной гонке на шесть кругов.

Сейчас у Подмосковья пять медалей: два золота, два серебра и одна бронза.