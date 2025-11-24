Конькобежцы из Подмосковья завоевали награды на Кубке России и всероссийских соревнованиях по шорт-треку

Подмосковная команда завоевала девять медалей на III этапе Кубка России и Всероссийских соревнований по шорт-треку – четыре золотые, три серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Фаиля Аймалетдинова завоевала золотые награды на дистанциях 1,5 тыс. м и 1 тыс. м в личных соревнованиях в рамках Кубка России, Анна Козулина, Алиса Руссу, Егор Чекмарев и Сергей Тремаскин – в смешанной эстафете на дистанции 3 тыс. м в рамках всероссийских соревнований. В многоборье среди юниоров победу также одержал Егор Чекмарев.

Состязания прошли в Новоуральске (Свердловская область), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России». IV этап пройдет 18-20 января 2026 в Саранске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.