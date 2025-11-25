Конькобежцы из Подмосковья завоевали награды на всероссийских соревнованиях

Подмосковные конькобежцы завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях памяти Б. А. Шилкова среди юниоров и юниорок — одну золотую и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Савелий Пронин (Коломна) одержал победу в соревнованиях юниоров на дистанции 500 м и занял второе место в стартах на 1 тыс. м. Мария Логинова (Коломна) стала серебряным призером на аналогичной дистанции среди юниорок.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге, их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.