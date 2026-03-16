Конькобежцы Московской области получили шесть медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на первенстве России по конькобежному спорту — одну золотую, три серебряные и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Ксения Сиразева (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) заняла первое место в соревнованиях среди юниорок на дистанции 500 м и третье — в забеге на 1 тыс. м, Савелий Пронин (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) — серебряные медали на дистанции 1,5 тыс. м среди юниоров, а также на дистанциях 500 и 1 тыс. м.

Кроме того, Ксения Сиразева, Мария Логинова (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) и Арина Денисова (Коломна) заняли третье место в командном спринте на 3 круга.

Состязания прошли в Москве в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.