Конкурс «Лучший по профессии» проведут среди работников учреждений сферы культуры Подмосковья

В Подмосковье пройдет конкурс «Лучший по профессии» среди работников учреждений сферы культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры. Его организует Министерство культуры и туризма Московской области.

Конкурс проводится в семи номинациях:

«Лучший работник культурно-досугового учреждения» – 2 премии по 200 тыс. рублей;

«Лучший работник библиотеки» – 2 премии по 200 тыс. рублей;

«Лучший работник театра» – 1 премия 200 тыс. рублей;

«Лучший работник музея» – 1 премия 200 тыс. рублей;

«Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» – 2 премии по 200 тыс. рублей;

«Лучший менеджер» – 1 премия 300 тыс. рублей;

«Творческий прорыв» – 1 премия 350 тыс. рублей.

Конкурс проводится в два этапа. В рамках первого проведут прием документов в министерстве — с 1 по 30 декабря 2025 года. В рамках второго конкурсная комиссия до 1 февраля 2026 года рассмотрит заявки.

Заявки и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01, Управление цифровой трансформации, развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности. На территории здания действует пропускной режим, предварительно за день перед посещением (не позднее 15:00) необходимо заказать пропуск по телефону 8-903-236-52-07 – Велижанина Елена Николаевна.