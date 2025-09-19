Конкурс «Лучший водитель Московской области» прошел в Подмосковье

В Подмосковье были определены лучшие водители автобусов. Конкурс профессионального мастерства состоялся в Коломне, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За победу в конкурсе боролись 17 водителей девяти компаний-перевозчиков. Им нужно было продемонстрировать знание ПДД, умение маневрировать на автобусах на высокой скорости и обеспечить комфорт пассажиров.

В результате в номинации «Большой класс» победу одержал водитель «Мострансавто» из МАП № 2 Коломны Алексей Авдеев. В номинации «Малый класс» победил водитель из МАП № 11 Балашихи Сергей Павлов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о совместном со столицей проекте по интеграции маршрутов общественного транспорта