Конкурс проектов инициативного бюджетирования стартовал в Подмосковье

Конкурсный отбор проектов для инициативного бюджетирования в 2025 году стартовал в Подмосковье. Об этом сообщили в Московской областной Думе. Разместить свой проект можно на сайте «Добродел» до 26 января.

С 27 января по 9 февраля в регионе пройдет голосование за проекты. С 10 февраля по 10 марта состоится прием проектов в Министерстве территориальной политики Московской области.

Программа инициативного бюджетирования реализуется в Подмосковье с 2020 года. За это время на «Добродел» поступило более трех тысяч подобных инициатив. В основном они были связаны с обустройством образовательных и культурных учреждений, благоустройством территорий, созданием условий для занятий спортом.

В прошлом году на инициативное бюджетирование выдвинули 640 проектов. Субсидия из регионального бюджета на реализацию инициативы составила 500 млн руб.