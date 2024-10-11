Конкурс профмастерства среди студенческих сельхозотрядов прошел в Коломне

Конкурс профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов «Труд Крут» прошел в Коломне, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В конкурсе приняли участие представители шести регионов ЦФО. Победители в каждой компетенции присоединятся к сборной студенческих сельскохозяйственных отрядов ЦФО для участия на федеральном этапе.

«Активисты студенческих отрядов в течении трех дней показывали свои знания и умения в области ветеринарии, зоотехнии, агрономии, технологии переработки продукции и сборе сезонного урожая», - рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В число победителей вошли и представители Подмосковья — Арина Арсеньева из Сергиева Посада, Милослава Дурова из Коломны, Вероника Козлова из Волоколамска.