Консультативно-диагностическое отделение детской поликлиники открыли после ремонта в Мытищах

В Мытищах открыли консультативно-диагностическое отделение детской поликлиники № 2, где ранее провели ремонт. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках ремонтных работ в учреждении обновили интерьер, установили новую мебель, переоборудовали зону ожидания.

В отделении оказывают медпомощь более чем 7,5 тыс. детей. Прием ведут врачи узких специальностей, в том числе невролог, эндокринолог и гастроэнтеролог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в медучреждения региона планируется закупить 32 новых рентген-аппарата С-дуга.