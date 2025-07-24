Контейнерные площадки Подмосковья оборудуют мобильными камерами видеонаблюдения. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

От камер «Безопасного региона» мобильные камеры отличаются автономностью питания и простотой обслуживания. Благодаря их установке можно будет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на площадках и оперативно реагировать на нарушения.

В рамках пилотного проекта первые такие камеры появятся на контейнерных площадках в Солнечногорске, Дмитрове, Домодедово и Сергиевом Посаде. В целом до 1 августа планируется установить их по более чем 200 адресам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о плюсах перевода собраний собственников жилья в онлайн-формат.