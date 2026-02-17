Концерт «Живи, страна!» прошел в Красногорске в преддверии Дня защитника Отечества

Концерт «Живи, страна!» для участников СВО и членов их семей прошел в Красногорске в преддверии Дня защитника Отечества. Мероприятие было проведено при поддержке Минобороны России, правительства Московской области и администрации Красногорска в рамках патриотического проекта «Живи, страна!».

«Все эти песни для вас, наши защитники. Мы восхищаемся вашим мужеством, отвагой, стойкостью! С наступающим праздником, низкий вам поклон. Все, что мы делаем, мы делаем ради наших детей, ради их будущего, ради их спокойствия», — обратилась к бойцам заслуженная артистка России Зара.

Певица исполнила песню «Нам нужна одна Победа». Ранее она не раз выступала в составе фронтовых бригад в зоне СВО и навещала раненых бойцов в госпиталях.

«Мне, как и всем, не безразлично, что происходит на передовой. Понятное дело, что с автоматом я ничем помочь не могу, но я все время душой с ребятами, молюсь за них, за их семьи. Восторгаюсь их мужеством, их стойкостью, их искренним желанием добиться победы, их подвигами», — сказала певица Алиса Мон.

Концерт посетили свыше 1 тыс. человек. В их число вошла жительница Дмитрова Ксения Осипова. Она отдала службе в ВС РФ более 20 лет. Глава семьи ушел на СВО добровольцем, но погиб, выполняя боевую задачу.

«Нас очень поддерживает фонд „Защитники Отечества“, оттуда мы и узнали о концерте. Мне кажется, очень важно, что есть такие мероприятия, ведь нам всем сейчас, как никогда, необходимы положительные эмоции», — отметила Осипова.

В рамках проекта «Живи, страна!» состоялось около 50 концертов для участников СВО и их семей. Поддержать бойцов приезжают известные артисты.

«Сегодня каждый вносит свой вклад, наш вклад — такой. Мы делаем свое дело — ездим в зону боевых действий и будем продолжать. Люди сейчас хотят больше позитива, тепла, больше душевной музыки», — отметил автор и исполнитель, многократный обладатель премии «Шансон года» Александр Ломинский.

Идея проведения благотворительных концертов принадлежит Национальному центру обороны Минобороны РФ. Ее поддержали многие известные артисты российской эстрады.

«За два года было организовано порядка 50 таких мероприятий. Хочется, чтобы их было как можно больше — и за ленточкой, и здесь», — сказала заслуженная артистка России, актриса Московского губернского театра, директор и учредитель благотворительного фонда «Артисты за Победу», один из руководителей движения «Живи, страна!» Галина Бокашевская.

Всем женщинам, приехавшим на концерт, вручили цветы от Минобороны РФ. В завершение концерта все артисты исполнили песню «Живи, страна!».

«Хочется в преддверии Дня защитника Отечества пожелать всем, кто сейчас на передовой, здоровья. Победа будет за нами! Я в это верю. Ну и, со своей стороны, буду делать все, чтобы ее приблизить — отвозить гуманитарную помощь и т. д.», — отметил ветеран СВО Максим Поздеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально быстро оказывать меры поддержки бойцам СВО.