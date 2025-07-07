Концертная программа «Ромашковые поля» прошла во Дворце молодежи Подольска
В Подольске прошел концерт в честь Дня семьи, любви и верности
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске прошел концерт «Ромашковые поля» в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие провели во Дворце молодежи, сообщили в администрации округа.
До этого праздник отметили в молодежном центре «Импульс», где провели форум молодых семей. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В Подольске помимо концерта была организована тематическая викторина «СемьЯ — основа государства…». Кроме того, маленьким гостям мероприятия представили мультфильм «Сказ о Петре и Февронии».
Помимо этого, состоялся мастер-класс по изготовлению ромашек-оригами. После этого педагоги Дворца молодежи раздали эти бумажные цветы жителям и гостям Подольска.
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