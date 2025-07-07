Концертная программа «Ромашковые поля» прошла во Дворце молодежи Подольска

В Подольске прошел концерт «Ромашковые поля» в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие провели во Дворце молодежи, сообщили в администрации округа.

До этого праздник отметили в молодежном центре «Импульс», где провели форум молодых семей. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В Подольске помимо концерта была организована тематическая викторина «СемьЯ — основа государства…». Кроме того, маленьким гостям мероприятия представили мультфильм «Сказ о Петре и Февронии».

Помимо этого, состоялся мастер-класс по изготовлению ромашек-оригами. После этого педагоги Дворца молодежи раздали эти бумажные цветы жителям и гостям Подольска.

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