Племянник Соседова не верит в несчастный случай в Якутии
Teleprogramma: племянник Соседова усомнился в официальной версии гибели критика
Фото: [скриншот видео]
Семья погибшего музыкального критика Сергея Соседова продолжает добиваться правды о его смерти, пишет Teleprogramma.org.
Официальная версия смерти журналиста — несчастный случай: в сентябре Соседов оступился на лестнице в отеле в якутском Нерюнгри, упал и ударился затылком. Однако племянник критика Олег Казанцев и другие близкие находят в этой версии множество нестыковок.
По их мнению, Соседова могли убить, и они намерены добиваться полноценного расследования. К выяснению обстоятельств подключился телеведущий Андрей Малахов, который долго дружил с Соседовым. К нему обратилась его семья.
Отмечается, что команда журналистов столкнулась с рядом странностей. Так, например, владелец гостиницы Тамерлан Караваев вскоре после трагедии уехал во Вьетнам, а записи с камер видеонаблюдения исчезли. Сотрудники отеля препятствовали замерам лестницы, где произошло падение. А в больнице у Казанцева после некоего звонка потребовали документы, подтверждающие родство с погибшим.
Несмотря на сопротивление, журналистам удалось сделать замеры и привлечь эксперта. Выяснились серьезные нарушения: ступени имели разную высоту, поверхность была скользкой, противоскользящих накладок не было, а освещение оказалось недостаточным.
Эксперт допустил, что эти недочеты могли стать причиной падения. Однако родные Соседова до сих пор не получили официальных данных о гибели и не видели видео с места трагедии.
Казанцев уже подал заявление в Следственный комитет России (СКР) и обратился к его председателю Александру Бастрыкину с просьбой взять ситуацию под личный контроль.
Ранее продюсер Леонид Дзюник засомневался в официальной версии смерти Сергея Соседова.