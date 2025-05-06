Концертную программу ко Дню Победы подготовят к Химках

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В пятницу, 9 мая, в Химках на базе гимназии № 23 проведут концертную программу, посвященную Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Посетителей ждут выступления детей, которые исполнят патриотические песни, подготовят театрализованные постановки и не только.

«Мы прекрасно осознаем, какую огромную роль играет старшее поколение в истории нашей страны и народа. <…> Мы будем помнить их подвиг! Приглашаем посетить концерт всех химчан», — сказала лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Депутат Химок Алексей Федоров отметил, что в округе уделяют особое внимание патриотическому воспитанию граждан и организуют мастер-классы, открытые уроки и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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