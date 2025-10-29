Координатор подольского отделения «Волонтеров Подмосковья» получил грамоту губернатора

Благодарственные письма губернатора, а также Министерства информации и молодежной политики Подмосковья получили еще шесть представителей Подольска.

Также первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов вручил волонтерам округа муниципальные награды.

В Подольске более 5 тыс. волонтеров. Они активно принимают участие в проекте «Доброе дело»: организуют отправку гумпомощи на фронт, оказывают поддержку семьям участников СВО.

Помимо этого, в Подольске наградили 15 активистов молодежных общественных организаций. В числе награжденных — представители православной молодежной организации «Ихтис», «Молодой Гвардии», «Подольского союза молодежи», «Российского союза молодежи», Подольского местного отделения ВСКС, а также местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поздравил добровольцев региона с праздником.