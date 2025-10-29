Координатор подольского отделения «Волонтеров Подмосковья» получил грамоту губернатора
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Руководитель подольского отделения «Волонтеров Подмосковья» Александр Шаповалов получил почетную грамоту губернатора Московской области Андрея Воробьева. Награждение прошло в рамках празднования Дня добровольца.
Благодарственные письма губернатора, а также Министерства информации и молодежной политики Подмосковья получили еще шесть представителей Подольска.
Также первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов вручил волонтерам округа муниципальные награды.
В Подольске более 5 тыс. волонтеров. Они активно принимают участие в проекте «Доброе дело»: организуют отправку гумпомощи на фронт, оказывают поддержку семьям участников СВО.
Помимо этого, в Подольске наградили 15 активистов молодежных общественных организаций. В числе награжденных — представители православной молодежной организации «Ихтис», «Молодой Гвардии», «Подольского союза молодежи», «Российского союза молодежи», Подольского местного отделения ВСКС, а также местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья».
