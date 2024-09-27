Королев и Богородский округ вошли в число лидеров по реализации программы капремонта
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Королев и Богородский округ вошли в число подмосковных муниципалитетов-лидеров по проведению капремонта. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
С начала года в Королеве провели капремонт в 77 домах. В 53 домах привели в порядок инженерные коммуникации, в 43 — заменили системы газоснабжения, в пяти — установили девятнадцать лифтов. Также были отремонтированы одиннадцать кровель и восемь фасадов.
В Богородском округе отремонтировали 82 дома. Инженерные коммуникации обновили в 41 доме, системы газоснабжения — в 35. В восьми домах установили девятнадцать лифтов, а также привели в порядок девять кровель и четырнадцать фасадов.
«Программа капитального ремонта в Подмосковье охватывает все больше домов, что существенно улучшает качество жизни наших граждан», - отметил глава министерства Антон Велиховский.