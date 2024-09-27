Королев и Богородский округ вошли в число лидеров по реализации программы капремонта

Королев и Богородский округ вошли в число подмосковных муниципалитетов-лидеров по проведению капремонта. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала года в Королеве провели капремонт в 77 домах. В 53 домах привели в порядок инженерные коммуникации, в 43 — заменили системы газоснабжения, в пяти — установили девятнадцать лифтов. Также были отремонтированы одиннадцать кровель и восемь фасадов.

В Богородском округе отремонтировали 82 дома. Инженерные коммуникации обновили в 41 доме, системы газоснабжения — в 35. В восьми домах установили девятнадцать лифтов, а также привели в порядок девять кровель и четырнадцать фасадов.