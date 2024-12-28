Косулю и лося сбили насмерть на дорогах Подмосковья на этой неделе

Лося и косулю сбили насмерть на подмосковных дорогах на этой неделе, передает Комитет лесного хозяйства Московской области. Инциденты произошли на дорогах «Серпухов — Протвино» и «Каданок — Двойни».

Как отметили в ведомстве, люди в результате аварий не пострадали. Виновники гибели животных будут оштрафованы на крупные суммы. Так, штраф за гибель лося составляет 80 тысяч рублей, косули — 40 тысяч рублей.

В местах, где на дорогу могут выходить дикие животные, установлены соответствующие знаки. Они треугольной формы, белого цвета с красной окантовкой. На знаках изображен силуэт оленя. Такие знаки устанавливают на расстоянии 50-100 метров до опасного участка, если он находится в черте населенного пункта, и на расстоянии 150-300 метров, если участок находится вне зоны населенного пункта. Увидев такой знак, водитель обязан снизить скорость до минимальной и быть готовым к встрече с животным.