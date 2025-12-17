Кожа отслаивалась по всему телу: в Подмосковье спасли 10-летнюю девочку с синдромом Стивенса-Джонсона

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля спасли девочку с тяжелейшим поражением кожи на фоне синдрома Стивенса-Джонсона. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили девочку в возрасте 10 лет. Из-за приема лекарства от ветряной оспы у ребенка поднялась температура до 39 градусов, по всему телу появились крупные пузыри и начала отслаиваться кожа.

Врачи выявили редкое состояние — синдром Стивенса-Джонсона. Это тяжелая аллергическая реакция, которая крайне быстро развивается и может стать причиной смерти.

Медики экстренно начали консервативную терапию, которая включала гормональное лечение, антибактериальную защиту, инфузионную поддержку и уход за кожей.

На девятый день лечения состояние пациентки стабилизировалось. На данный момент у нее все хорошо, она выписана домой.

