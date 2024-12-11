Козу Даринку из Подмосковья признали самой красивой в стране

Коза Даринка из Подмосковья была признана самой красивой в стране по итогам конкурса «КОЗОкрасота». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс организовала платформа Смородина.ру. За победу в нем боролись семь коз и один козел из шести российских регионов. В результате большинство голосов было отдано представительнице Подмосковья.

Даринка — коза альпийской породы. Она проживает на эко-ферме «Былинкино» в Луховицах. Животное соблюдает правильный режим дня и питается сеном и комбикормом. Как отметили на ферме, коза также является талисманом хозяйства.