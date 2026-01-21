КПО в Егорьевске за год почти на треть увеличил выборку вторсырья
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
КПО в Егорьевске по итогам 2025 года почти на треть увеличил выборку вторсырья по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В основном рост был достигнут за счет ПЭТ-тары (рост составил 73,3%), ПНД (рост 35,4%), ПВД-пленки (рост 33,9%).
Собранное вторсырье отправляют на предприятия, которые занимаются его переработкой.
