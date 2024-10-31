Краеведческому музею под открытым небом в Звенигороде исполнилось два года, передает Министерство информации и молодежной политики. Сейчас в рамках проекта в центре города представлено семь объектов. Некоторые из них включены в экскурсионный маршрут для туристов и школьников, а также в местный путеводитель.

Автор проекта — профессиональный художник Алексей Шилов. Он отметил, что создал проект, чтобы рассказать горожанам историю Звенигорода. Сам Шилов здесь родился и вырос, и потому город имеет для него огромное значение.

«Звенигород — город моего детства, место очень дорогое и важное для меня. С любовью и трепетом я подошел к этому делу. Я делал его для себя и горожан», - поделился художник.

Команда проекта создала три композиции в технике сграффито, которые стали основной проекта: «Вид Саввинской улицы» в Малиновом овраге, «Пословицы и поговорки» на стене детсада на Почтовой улице и «Речной мотив» на фасаде мастерской Шилова.

Работа продолжилась, и город украсили «Рыба-кит», изображение на стене ТЦ «Лира», «Звенигородский мираж». В планах — сотрудничество с частными собственниками зданий, волонтерами и местными предпринимателями.