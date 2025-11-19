Кремлевский благотворительный кадетский бал пройдет в Москве

Х международный кремлевский благотворительный кадетский бал в честь Года защитника Отечества, 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, в поддержку специальной военной операции пройдет в Москве 10 декабря.

Патриотический проект ежегодно проходит в Москве с 2016 года и несет социально-патриотическую миссию, направленную на воспитание у молодежи гражданской ответственности, национального самосознания и преданности Отечеству.

В основе проекта — сохранение и передача новым поколениям духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и исторических традиций не только России, но и стран-участниц. Проект служит платформой для сближения молодежи из разных стран, способствуя конструктивному межкультурному диалогу, укрепляя гуманитарные связи и открывая миру многогранность и глубину российского культурного наследия.

Участниками МБКБ станут 3,4 тыс. детей, среди которых дети, чьи родные и близкие являются участниками СВО, а также воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских. инахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, члены военно-патриотических молодежных клубов, курсанты ведомственных высших учебных заведений РФ из всех субъектов страны, дети из соцучерждений для детей-сирот, в том числе из Подмосковья, а также молодежные делегации из 58 дружественных стран.