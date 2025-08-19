Круглый стол по вопросам экологии провели в Химках. В нем приняли участие сотрудники администрации округа, представители Общественной палаты и члены Всероссийского общества охраны природы.

В регионе за последние пять лет было создано 12 ООПТ регионального значения, отметили до этого в Московской областной думе.

В ходе мероприятия обсудили вопросы своевременного обслуживания контейнерных площадок, экомониторинга сточных вод и природных объектов, экологического просвещения молодежи.

Участники договорились о проведении экологических рейдов и реализации совместных проектов, нацеленных на формирование бережного отношения к природе.

Кроме того, обсудили возможность создания в Химках постоянного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по благоустройству лесопарков.