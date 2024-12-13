Крупнейший в стране турнир по гандболу «Герои Города» стартовал в Подмосковье

Самый масштабный в стране турнир по гандболу «Герои Города» начался в Подмосковье. Местом проведения мероприятия стал Дворец спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова в Чехове, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования продлятся до конца этой недели. В них принимают участие полсотни любительских команд из одиннадцати российских городов. Победителей определят в следующих категориях: девушки, юноши, женщины, мужчины-любители и мужчины-профессионалы.

Посетить соревнования и поддержать спортсменов могут все желающие. Вход для зрителей свободный на протяжении всего турнира. Расписание игр представлено в группе мероприятия во «ВКонтакте».