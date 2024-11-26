Крупный пожар произошел на животноводческой ферме в Подмосковье

В Серпухове на животноводческой ферме произошел пожар. Об этом в своих социальных сетях сообщает ГУ МЧС России по Московской области со ссылкой на МЧС России.

Возгорание произошло на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате инцидента с фермы вывели 100 голов крупного рогатого скота.

К тушению пожара привлекли 20 специалистов и пять единиц техники. Позже в МЧС России уточнили, что пожар удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч лесных пожарных занимались ликвидацией пожаров в Подмосковье в этом году.