Около трех тысяч лесных пожарных занимались ликвидацией пожаров в Подмосковье в этом году
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
С начала пожароопасного сезона 2024 года в Подмосковье к тушению 198 лесных пожаров привлекались более 2,6 тысячи человек личного состава лесопожарных служб и 1,3 тысячи единиц техники. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«В этом году пик горимости пришелся на сентябрь. Только за первый месяц осени из-за повышенной температуры и длительного отсутствия осадков — на землях лесного фонда возникло и было ликвидировано 134 возгорания на общей площади 64,1 гектара», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Наибольшее число пожаров удалось обнаружить с помощью видеокамер. Кроме того, возгорания ликвидировали по сообщениям от местных жителей и при проведении наземного и авиационного патрулирования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.