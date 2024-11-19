Около трех тысяч лесных пожарных занимались ликвидацией пожаров в Подмосковье в этом году

«В этом году пик горимости пришелся на сентябрь. Только за первый месяц осени из-за повышенной температуры и длительного отсутствия осадков — на землях лесного фонда возникло и было ликвидировано 134 возгорания на общей площади 64,1 гектара», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.