Крупный центр обработки данных построят в Серпухове к концу 2033 года. При этом работы могут завершиться досрочно. Ход возведения объекта находится на контроле Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

ЦОД строится у деревни Дашковка в четыре этапа. В рамках первого введут центральный корпус площадью 7,3 тыс. кв. м. для серверного оборудования и обработки данных, склад площадью 3,5 тыс. кв. м для технологического оборудования, административный блок площадью 2,2 тыс. кв. м, КПП и хозяйственный корпус (359 кв.м).

В рамках последующих очередей построят три дополнительных корпуса, что позволит увеличить вычислительные мощности.

Ожидается, что с вводом центра в округе появится 49 рабочих мест для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Долгопрудном появится крупный технологический центр.