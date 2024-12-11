Ксения Мишонова: девочке, рожденной в аэропорту Антальи, нашли временного опекуна из Подмосковья

Девочке, которая родилась на территории аэропорта города Анталья в Турции, был найден временный опекун. Об этом говорится в соцсетях уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

По словам Мишоновой, ребенку оформили все необходимые документы. Теперь, отметила детский омбудсмен, девочку можно назвать полноценной гражданкой РФ. Временный опекун сможет вылететь в Турцию и забрать ребенка.

В начале прошлого месяца Генконсульство направило в турецкий МИД официальную ноту по вопросу передачи девочки. Ответ пока не поступил.

«Очень надеемся, что к Новому году девчушка окажется в России, и верим в рождественское чудо», - добавила Мишонова.

Ребенка родила в октябре уроженка Московской области в возрасте 18 лет. Девушку задержала местная полиция.