Ксения Мишонова: месяц пожарной безопасности стартовал в Подмосковье

Месяц пожарной безопасности будет проходить в регионе в течение ноября по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

В его рамках в муниципалитетах будут организованы мероприятия, направленные на профилактику гибели и травматизма детей во время пожаров. По словам Мишоновой, поводом для проведения акции стало увеличение числа детей, погибших в результате возгораний.

«Хотим обратить внимание каждого родителя на эту проблему, чтобы больше не допустить гибели детей в огне», - подчеркнула она.

В большинстве случаев пожары происходят из-за возгорания электроприборов, неправильного использования печного отопления и неосторожного обращения с огнем.

Мишонова подчеркнула, что большое значение имеют дымовые пожарные извещатели. Такие устройства должны быть в каждом доме, где проживают дети, заключила она.