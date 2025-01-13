Курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 700 тыс. рублей, задержали в Сергиевом Посаде

Сотрудники полиции в Сергиевом Посаде задержали мужчину, который выполнял обязанности курьера мошенников. Злоумышленники похитили у местной жительницы 700 тыс. рублей, передает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась женщина в возрасте 73 лет. Жительнице позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Аферист убедил ее передать деньги «дипломату», чтобы проверить их на подлинность.

Курьера задержали. Им оказался житель Свердловской области в возрасте 24 лет. Мужчина рассказал, что устроился работать курьером с зарплатой в размере 100 тыс. рублей по предложению знакомого. Он предоставлял потерпевшим фиктивные документы, забирал деньги и переводил их на криптокошелек. Сейчас задержанный под стражей. Поиски его соучастников продолжаются.