В Лыткарино прокуратура помогла защитить права жертвы телефонных мошенников

Прокуратура города Лыткарино помогла в судебном порядке защитить права пенсионерки, которая стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, в декабре 2022 года незнакомцы по телефону убедили женщину в том, что ее дочь спровоцировала ДТП. В счет компенсации ущерба они потребовали передать 900 тыс. рублей. Пенсионерка передала курьеру мошенников 500 тыс. рублей.

Полицейским удалось установить личность курьера с использованием системы «Безопасный регион». Его задержали и осудили, однако, причиненный ущерб пенсионерке он не возместил. В связи с этим прокурор города Лыткарино обратился в суд с исковым заявлением о возмещении материального ущерба, требования прокуратуры были удовлетворены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.