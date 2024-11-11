Курьера мошенников, обманувших жительницу на 2,1 млн рублей, задержали в Одинцово

В Одинцово задержали женщину, которая выполняла роль курьера при мошенничестве более чем на два миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенничества на 2,1 миллиона рублей. Женщине написали в мессенджере якобы представители государственных организаций. Они заверили потерпевшую в том, что произошла утечка ее личных данных. Чтобы защитить их, необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

Женщина согласилась. Вскоре к ней приехал курьер, который забрал деньги. После этого потерпевшая поняла, что ее обманули.

Правоохранители задержали жительницу Подмосковья, которая исполняла роль курьера. На нее заведено уголовное дело. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.