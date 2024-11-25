Квартира на 12 этаже жилого дома загорелась в Жуковском

В Жуковском произошел пожар в квартире жилого дома, расположенной на двенадцатом этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области. Установление обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Возгорание произошло в многоквартирном доме, расположенном по адресу: улица Осипенко, дом 5а. Прибывшие на место пожарные установили, что горит балкон.

Жителей эвакуировали. По данным на 12:24 пожар был локализован на площади 55 квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлечены двенадцать человек и три единицы техники.