Лаборатория Главгосстройнадзора за год провела около 2,7 тыс. строительных испытаний

Лаборатория Главного управления государственного строительного надзора Московской области ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» за год провела около 2,7 тыс. строительных испытаний.

По итогам прошлого года лабораторией было оформлено 2690 протоколов испытаний и инструментальных обследований объектов капитального строительства.

Совместно с надзорным ведомством было проведено 724 проверки. Проверили качество материалов, используемых при строительстве 18 школ, 23 детсадов и 56 дорог. Кроме того, обследовали коммерческие и спортивные объекты в разных округах Подмосковья.

