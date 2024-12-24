Лабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Пушкино, передает ГУ МВД России по Московской области. За незаконный оборот запрещенных веществ задержали двоих местных жителей в возрасте 31 года.

По данным ведомства, злоумышленники организовали нарколабораторию в частном доме и гараже, распложенных в деревне Папертники.

В ходе осмотра помещений были найдены весы, респираторы, канистры, а также более килограмма наркотиков.

На мужчин завели уголовное дело. Сейчас оба находятся под стражей.