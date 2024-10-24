Лабораторию по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Истре. По подозрению в ее организации задержали приезжих мужчину и женщину, передает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, житель Казани в возрасте 27 лет и уроженка Великого Новгорода в возрасте 41 года арендовали в Истре частный дом и организовали там нарколабораторию.

В ходе осмотра места сотрудники полиции изъяли весы, бутылки, колбы, реактивы, канистры, а также пять килограммов наркотических веществ.

На пару завели уголовное дело. Оба сейчас находятся под стражей.