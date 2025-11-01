Лауреатами творческого фестиваля для детей с ОВЗ стали 90 школьников Подмосковья

В Подмосковье подвели итоги областного фестиваля «Радуга талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в Министерстве образования региона.

Конкурс провели в двух номинациях — «Магия цвета» (живопись и рукоделие) и «Разноцветная палитра» (вокал, игра на музыкальных инструментах и театральное искусство).

За победу в конкурсе боролись более 1 тыс. человек. В результате в число победителей и призеров вошли 90 школьников. Мероприятие завершилось гала-концертом в реутовской гимназии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл областную конференцию по коррекционному и инклюзивному образованию.