Губернатор Подмосковья открыл областную конференцию по коррекционному и инклюзивному образованию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первую областную конференцию по коррекционному и инклюзивному образованию. Она проходит в Доме правительства региона.

«У нас в Подмосковье в этой сфере работает 2,5 тыс. специалистов. Хочу сказать слова благодарности и психологам, и дефектологам, и воспитателям, и преподавателям, и руководителям учреждений за ваш труд. Когда я посещаю коррекционные школы, захожу в классы, то вижу с какой самоотдачей, насколько душевно вы проводите занятия, сколько у вас терпения и доброты. Вы большие молодцы», - сказал губернатор.

В школах Подмосковья учатся около 25 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Из них 10 тыс. обучаются инклюзивно в обычных классах общеобразовательных школ. Остальные – в коррекционных учреждениях и интернатах, а также на дому с использованием дистанционных технологий.

За последние четыре года в Подмосковье капитально отремонтировали семь зданий специализированных образовательных организаций. В 2025-м обновили Белоомутскую школу-интернат в Луховицах. На ближайшие три года запланирована модернизация еще четырех коррекционных учебных заведений.

Также активно ведется работа по созданию доступной среды в обычных образовательных заведениях. Почти 440 зданий, включая детсады, оснастили пандусами и специальным оборудованием.

В рамках нацпроекта 47 коррекционных школ Подмосковья оснастили современным оборудованием для проведения дополнительных занятий. В трех из них – «Созвездие» (Красногорск), «Абсолют» (Серпухов) и «Надежда» (Одинцово) – реализуются программы профессионального обучения.

В Подмосковье также создан электронный Банк лучших практик коррекционного и инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью. В 2024 году на сайте госуслуг региона начал действовать сервис, позволяющий записаться и пройти медико-психологическую комиссию дистанционно. Кроме того, через портал можно подать заявление на получение ежегодной именной стипендии губернатора Подмосковья, предназначенной для детей с ОВЗ и инвалидностью. Сейчас ее получают 300 студентов, а с 2026-го будет уже 500. Размер стипендии составит 100 тыс. рублей.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 1/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 2/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 3/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 4/5 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] 5/5

В рамках конференции губернатор вручил областные награды специалистам, которые работают в системе инклюзивного образования. В их числе – олигофренопедагог школы № 7 Сергиева Посада Валентина Галкина. В прошлом году школа стала призером Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».

Губернатор также наградил директоров коррекционных и инклюзивных школ, которые организовали работу на высоком уровне. Это Елена Шумейко из СОШ № 16 в Коломне, Наталья Ильина из школы-интерната «Абсолют» в Серпухове, руководители школ-интернатов для обучающихся с ОВЗ в Истре и Раменском Сергей Куликов и Валентина Сорокина.

Ранее сообщалось, что губернатор ознакомился с работой школы-интерната «Абсолют» в Серпухове.