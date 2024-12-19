Ледяной дождь ожидается в Подмосковье вечером в четверг

В ГУ МЧС России по Московской области предупредили жителей и гостей региона о ледяном дожде, который начнется в вечерние часы в четверг, 19 декабря.

Согласно прогнозу, с шести часов вечера четверга до шести часов вечера пятницы ожидаются ледяной дождь, гололед, гололедица, налипание мокрого снега на ветви деревьев и провода.

Помимо этого, на территории региона продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности, который объявили из-за гололедицы. Предупреждение действует до десяти часов утра субботы, 21 декабря.