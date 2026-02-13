«Легенды хоккея» провели матч в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске прошел матч команды «Легенды хоккея» и команды жителей округа. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Игра была организована в рамках проекта «Выходи во двор», который реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Она стала третьей с начала года. Ее провели на катке в Центральном парке им. В. В. Воровского.

«Спасибо за приглашение. Особенно хочется поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева за этот проект, который дает возможность встретиться с любительскими командами Московской области. Мы очень много городов Московской области объездили, и вот сегодня в Наро-Фоминске», – сказал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Для посетителей мероприятия организовали конкурсы с призами, а также мастер-класс — его провел двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Встреча закончилась со счетом 10:9. Победу одержали «Легенды хоккея».

