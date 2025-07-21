Лекцию по основам финансовой безопасности проведут для участников «Активного долголетия» в Подольске

В Подольске пройдет лекция «Основы финансовой безопасности» для участников проекта «Активное долголетие». Ее проведут представители кредитной организации.

В ходе занятия слушатели узнают, как разбираться в финансовых услугах и технических новинках, а также как соблюдать безопасность в цифровом пространстве.

В округе планируется провести целый цикл подобных лекций, посвященных вопросам финансовой грамотности. Это позволит пенсионерам Подольска получить актуальную информацию о схемах, которые используют мошенники в сети, о финансовых пирамидах, а также об инвестициях, кредитах и платежных услугах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость программы «Активное долголетие» в регионе.