Лекцию в рамках цикла «Прогулки по родному городу» провели в Электростали

Лекцию-путешествие «Неизвестное об известном. Семья Второвых. Второвские места: Лух, Иркутск, Томск, Москва, Париж» провели в Электростали.

Мероприятие прошло в Центре культуры «Досуг» в рамках цикла «Прогулки по родному городу» и проекта «Активное долголетие» губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В ходе мероприятия жителям рассказали об истории знаменитой династии Второвых. Занятие провела краевед Юлия Колпикова.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности реализации проекта «Активное долголетие» для жителей региона.