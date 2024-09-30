Лесная охрана Подмосковья провела 414 патрулирований за выходные
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Сотрудники лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области провели 414 патрулирований за выходные. В рейдах также принимали участие полицейские и спасатели.
В основном проверяли лесные участки, расположенные вблизи населенных пунктов, СНТ и мест произрастания лесных культур, максимально подверженных пожарам.
В результате было выявлено 14 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Все нарушители будут привлечены к ответственности.
До 1 октября в Подмосковье действуют ограничения на посещение лесов и на въезд в них транспортных средств.