Лесная охрана в Подмосковье выявила почти 400 случаев самовольного захвата лесных участков

Лесная охрана Подмосковья с начала 2025 года выявила 371 факт самовольного занятия лесных участков в рамках патрулирования земель государственного лесного фонда по установленным маршрутам. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

«Больше всего нарушений зафиксировано в Волоколамском (110), Подольском (63), Истринском (40) и Виноградовском (18) лесничествах», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

По фактам нарушений специалисты составили 396 протоколов об административных правонарушениях, в том числе в отношении физических лиц. В ведомстве отметили, что некоторые граждане, которые хотят увеличить свои дачные участки, «присоединяют» к ним лесные участки. За самовольное занятие лесного участка может грозить административный штраф, для граждан его размер составляет до 50 тыс. рублей. Помимо этого, им придется возместить вред, причиненный лесам.

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