Летчик-космонавт Борис Волынов 18 декабря отмечает день рождения

Летчик-космонавт СССР отряда космонавтов «Гагаринского набора», командир космических кораблей «Союз-5» (1969), «Союз-21» и орбитальной станции «Салют-5» (1976) Волынов Борис Валентинович 18 декабря отмечает день рождения. Ему исполнился 91 год. Постановлением губернатора Московской области от 5 декабря 2019 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».

Борис Валентинович родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. Он осуществил первую в мире стыковку двух пилотируемых кораблей, время стыковки — 4 часа 35 минут. Руководил переходом через открытый космос в корабль «Союз-4» космонавтов А. С. Елисеева и Е. В. Хрунова.

Во время второго полета в 1976 году осуществил стыковку с орбитальной станцией «Салют-5» («Алмаз»). На борту станции совместно с космонавтом В. М. Жолобовым провел ряд научных наблюдений и экспериментов, а также при аварии — ремонт станции. Космический полет продолжался 49 суток.

Окончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков в 1955 году; Военно–воздушную инженерную академию имени профессора Н. Е. Жуковского по специальности «летчик-инженер-космонавт» в 1968 году. Кандидат технических наук с 1980 года. Почетный профессор Воронежской государственной медицинской академии имени Н. Н. Бурденко (2014). Автор публикаций и книг, посвященных исследованию и освоению космического пространства. Выступал с докладами на международных и межведомственных научных конференциях, симпозиумах, семинарах, научных чтениях.

Летчику-космонавту Волынову принадлежит мировой рекорд профессиональной деятельности в отряде космонавтов — 30 лет: от слушателя космонавта до командира отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (1990). Воинское звание — «полковник авиации». В авиационных частях ПВО страны служил на должностях летчик, старший летчик (1956–1960), затем зачислен в отряд космонавтов, а с 1961 года — космонавт. С 1990 года по настоящее время — военный пенсионер, ведет активную общественную и политическую деятельность, доверенное лицо президента РФ Владимира Путина с марта 2012 года.

Дважды Герой Советского Союза, Герой Кузбасса. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV-й степени, орденом Дружбы, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III-й степени, медалью «За охрану государственной границы». Кавалер орденов и медалей многих зарубежных стран. Первый «Почетный гражданин Звездного городка». Установлен бюст на родине героя в городе Прокопьевске.