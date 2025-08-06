Льготники Подмосковья получили более 108 млн руб. на закупку протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов

В Подмосковье на выплаты для приобретения протезно-ортопедических изделий или слуховых аппаратов в этом году направили более 108 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Новую меру поддержки, которая начала действовать в этом году, получили уже свыше 2 тыс. жителей региона. До этого жителям предоставляли необходимые изделия. Теперь они могут купить их самостоятельно.

«Мы понимаем, как важно для людей иметь возможность самостоятельно выбирать необходимые средства реабилитации, которые соответствуют их индивидуальным потребностям», - отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер выплаты составляет от 712 до 31 тыс. руб. в зависимости от стоимости, вида и сложности необходимого изделия. Если жителю требуется два слуховых аппарата, то размер выплаты может достигать 63 тыс. руб.

В большинстве случаев получатели выплат направляли средства на покупку протезов молочной железы, ортопедической обуви, опорных тростей, ходунков, слуховых аппаратов.

Подать заявку на получение выплаты можно на сайте госуслуг региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какая работа по созданию доступной среды ведется в регионе.