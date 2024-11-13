Личность актера, который похож на вице-губернатора Подмосковья, осталась тайной

Режиссер Игорь Угольников прокомментировал порталу Regions ситуацию вокруг роли комбрига в сериале «Позывной „Журавли“». Ранее в интернете отметили, что актер, исполнивший ее, похож на вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Сериал рассказывает о событиях 1943 года под Смоленском. В центре сюжета — разведчики с позывным «Журавли». В одной из серий появляется комбриг, внешне похожий на Хромушина. При этом актер, исполнивший эту роль, в списках не указан. Угольников назвать его имя отказался.

«Я отказываюсь приоткрывать завесу тайны, пусть сами зрители дальше голову ломают: хотят видеть в персонаже Хромушина, то пусть видят», — заявил режиссер.

Сам Хромушин случившееся не прокомментировал.